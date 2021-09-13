Cari açık beklentiyi aştı

MERKEZ BANKASI’NIN AÇIKLADIĞI TEMMUZ AYI CARİ İŞLEMLER DENGESİ VERİLERİNE GÖRE, CARİ DENGE TEMMUZ AYINDA 683 MİLYON DOLAR AÇIK VERDİ. BEKLENTİ 540 MİLYON DOLARDI. 12 AYLIK CARİ İŞLEMLER AÇIĞI İSE 27 MİLYAR 832 MİLYON DOLAR OLDU.

Merkez Bankası, Temmuz ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu. gazeteduvar’ın haberine göre, AA Finans’ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyordu.

NET ÇIKIŞLAR 306 MİLYON DOLAR ARTTI

Merkez Bankası, temmuz ayında cari dengeyi belirleyen etmenleri şöyle sıraladı:

-Bu gelişmede (Temmuz 2021 cari denge) hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın temmuz ayına göre 2.653 milyon dolar artarak 2.948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

-Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.022 milyon dolar artarak 2.984 milyon dolara yükseldi.

-Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın temmuz ayında 1.924 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2.749 milyon dolar fazla verdi.

-Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.118 milyon dolar olarak gerçekleşti.

-Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 306 milyon dolar artarak 702 milyon dolar olarak gerçekleşti.

-İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon dolar azalarak 55 milyon ABD dolar olarak gerçekleşti.

FİNANSAL İŞLEMLER

Verielere göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1.030 milyon dolar olarak gerçekleşirken, portföy yatırımları 1.933 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde de, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 93 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.774 milyon dolar ve 195 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 467 milyon dolar net azalış kaydettiği belirtildi. Resmî rezervlerde de bu ay 6.700 milyon ABD doları net artış gözlendi.