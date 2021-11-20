"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Çaykur’a büyük ilgi

20 Kasım 2021, Cumartesi 17:00
TABİÎ ve sağlıklı çay çeşitlerini Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilerle buluşturan Çaykur, 8’inci mağazasını açtığı Diyarbakır’da düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuar Günleri’nde ilgi odağı oldu.

Çaykur, ürettiği tabiî ve sağlıklı çay çeşitlerini yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Rize, Artvin, Giresun, Erzurum, İstanbul ve Ankara’dan sonra 8’inci çay satış mağazasını Diyarbakır’da açan Çaykur, şehirde Rize’nin onur konuğu olarak katıldığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda da yoğun ilgi gördü. Çaykur’un standını ve tanıtım TIR’ını ziyaret eden vatandaşlar, organik çayların tadına baktı, ürünler hakkında bilgi aldı.  

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim’in de katıldığı faaliyetlerde ziyaretçilere Çaykur’un ürettiği 105 çeşit çayın sağlığa faydaları anlatıldı. Çaykur’un Diyarbakır çay satış mağazası ile birlikte yeni üretilen Ayasofya, Farabi, Diyarbakır ekstra ve keyif çay çeşitleri de tüketicilerle buluştu.  

Yeni Asya - Nihat ORHAN

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kutuplaşma duvarı bu çağrıyla yıkılır

    Mehmed Zahid Kotku için sempozyum

    '10 ayda en az 27 çocuk öldürüldü'

    Afganistan’ı açlık tuzağından kurtarmalıyız

    Müsilaj sorunu ciddiyetini koruyor

    Çözüm yeri Meclis

    Şehitlerin yüzüne nasıl bakacaksınız?

    780 bebek cezaevinde

    AKP’yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok

    Asgari ücret net 5200 TL olsun

    Enflasyon yüzde 30’u aşabilir

    Libya açıklarında bir dram daha: 75 göçmen daha boğularak öldü

    Son 24 saatte 201 kişi vefat etti

    İslam Bilim Tarihi Sergisi açıldı

    ABD'de işsizlik verileri ırkçılığı gösterdi

    Yeni nesil uçaklar hidrojenle çalışacak

    Benzin 9 liraya koşuyor

    50 milyon kişi iki doz aşı oldu

    İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

    ABD'den Husilerin kilit ismine yaptırım kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sezai Karakoç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan da helâlleşir mi?
    Genel

    Kutuplaşma duvarı bu çağrıyla yıkılır
    Ahmet ÖZDEMİR

    “O, muhakkak, Cehennemliklerdendir!”
    Ahmet BATTAL

    Damatçı sistemin sahiplenemeyenleri
    İlknur Maraş Çalık

    Merhametin aynası: Affetmek
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat bütün âyâtıyla haşre şehadet ediyor
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nurdaki gruplar ve özellikleri - 5
    Zafer AKINCI

    Helâlleşme çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.