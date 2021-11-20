Çaykur’a büyük ilgi

TABİÎ ve sağlıklı çay çeşitlerini Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilerle buluşturan Çaykur, 8’inci mağazasını açtığı Diyarbakır’da düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuar Günleri’nde ilgi odağı oldu.

Çaykur, ürettiği tabiî ve sağlıklı çay çeşitlerini yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Rize, Artvin, Giresun, Erzurum, İstanbul ve Ankara’dan sonra 8’inci çay satış mağazasını Diyarbakır’da açan Çaykur, şehirde Rize’nin onur konuğu olarak katıldığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda da yoğun ilgi gördü. Çaykur’un standını ve tanıtım TIR’ını ziyaret eden vatandaşlar, organik çayların tadına baktı, ürünler hakkında bilgi aldı.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim’in de katıldığı faaliyetlerde ziyaretçilere Çaykur’un ürettiği 105 çeşit çayın sağlığa faydaları anlatıldı. Çaykur’un Diyarbakır çay satış mağazası ile birlikte yeni üretilen Ayasofya, Farabi, Diyarbakır ekstra ve keyif çay çeşitleri de tüketicilerle buluştu.

Yeni Asya - Nihat ORHAN