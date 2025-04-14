Check-in ve biniş kartı kalkacak

Havalimanlarında check-in ve biniş kartı zorunluluğu kalkıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yolcuların yalnızca yüz tanıma teknolojisiyle havaalanlarından geçmesini sağlayacak yeni bir “dijital seyahat kartı” sistemini hayata geçirmek üzerine çalışıyor.

Yolcular, artık sadece telefonlarına indirecekleri dijital belgeler ve yüz tanıma sistemiyle seyahat edebilecek. Times’ın haberine göre, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, uygulamayı üç yıl içinde hayata geçirmeyi amaçladıklarını açıkladı. Haber Merkezi

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