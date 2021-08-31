Çiftçi borç ve haciz kıskacında

Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlarını yapılandırmaları için başvuru süreleri 31 Ekim’de sona eriyor.

Yüksek faizlerle aldığı borcunu ödeyemeyen, bu yüzden üretimden vazgeçen Denizlili çiftçi Mehmet Ali Görel, “Tarım Kredi’nin bize uyguladığı sistemden memnun değiliz. Hesaplarımıza el koydu. Arazilerimizi bağladı. İcraya verdi. Biz bu işe gönül verdik, ama bu girdi fiyatları bizim belimizi büküyor” dedi. 31 Ekim’den sonra borçlarını ödeyemeyen çiftçiler için haciz uygulaması yeniden başlayacak. Hem kuraklıktan zarar gören, kredi borçlarını da ödeyemeyen çiftçiler ise bir sonraki hasada kadar nasıl geçineceklerinin hesabını yapıyor. Denizli’nin Honaz ilçesinde çiftçilik ve besicilik yapan Mehmet Ali Görel, 2015 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan kızı adına 570 bin liralık hibe aldı, aynı dönem Tarım Kredi Kooperatifi’nden de (TKDK) 700 bin liralık kredi çekti. Görel, borcunu ödeyeme-yince ipotekli 11 araç ve 23 farklı parseldeki arazilerine haciz kondu. Görel, hayvanlarının hepsini satmasına rağmen borcunu kapatamadı. Üç yıldır besi çiftliğinin boş olduğunu belirten Görel, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“HESAPLARIMIZA EL KOYDU, ARAZİLERİMİZİ BAĞLADI”

Benim gibi Türkiye çapında çok arkadaşımız mağdur. Tarım Kredi’nin bize uyguladığı sistemden memnun değiliz. Tarım Kredi’yi aslında bize yardımcı olabilecek bir kuruluş olarak biliyoruz. Ama bize çok farklı davranıyor. Bize baskı yapıyor. Ben 2018’den bu yana mağdurluk yaşıyorum. Tarım kredi beni daha çok mağdur ediyor. Elimizi ayağımızı bağladı. Hesaplarımıza el koydu. Arazilerimizi bağladı. İcraya verdi. Tamam ödeyemiyoruz. Biz bunu inkâr etmiyoruz. Ama zor durumdayız.

Denizli - anka