Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor

ÇİFTÇİ TEMSİLCİLERİ, ÇİFTÇİLERİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKEREK, PATATES, SOĞANDAN SONRA BUĞDAYDA DA BENZER SIKINTININ YAŞANACAĞI UYARISıNDA BULUNDU.

TARIM POLİTİKALARI BEZDİRDİ

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kuru-lu Başkanı Recep Bağlamış, uygulanan tarım politikalarının çiftçiyi ekim yapmaktan vazgeçirdiğini belirterek, “Buğday üretiminde sıkıntı var” dedi.

BUĞDAY EKİMİ GİTTİKÇE AZALIYOR

TÜRKİYE’DEKİ buğday veriminin dünyadaki standartların altında oldu-ğunu söyleyen Bağlamış, “Ülkemizde buğday ekimi yıllar geçtikçe azalıyor ve bu durum alarm veriyor” diye konuştu.

Etkisi daha büyük olacak

SEKTÖR temsilcileri, tedbir alınmadığı takdirde, patates ve soğanda yaşanan sıkıntının bir benzerinin, buğdayda da yaşanmaya başlayacağı, etkisinin daha büyük olacağı uyarısında bulundu.

***

Buğday da alarm veriyor

Ulusal Hububat Konseyi Araştırma ve Danışma Kurul Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Kritik eşik değerde olduğumuz buğday, önümüzdeki süreçte tedbir alınmazsa patates ve soğanda yaşanan sorunları yaşamaya başlar.’’ dedi.

Ulusal Hububat Konseyi Araştırma ve Danışma Kurul Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye’deki tarımsal ürünlerin yeterliliğinin ciddi sorgulama konusu olduğunu ve buğdayda da artık kendi kendimize yeterlilikte sınır değerlere ulaşıldığını belirterek, “Kritik eşik değerde olduğumuz buğday, önümüzdeki süreçte tedbir alınmazsa patates ve soğanda yaşanan sorunları yaşamaya başlar. Türkiye’de başta buğday olmak üzere hububat ürünleri tarım alanlarımızın neredeyse % 75’ini oluşturuyor. Dolayısıyla buğday kritik bir halka ve veriler ciddi sorunları önümüze koyuyor. Kayseri ve Konya’nın içinde bulunduğu İç Anadolu, Türkiye’de hububat üretiminin yüzde 33’ünü sağlıyor ve çok stratejik bir öneme sahip. Bu bölgede alınacak tedbirler bu yüzden çok önemli. Türkiye’de özellikle un, makarna ve ekmek üretiminde kullanılan kaliteli buğdayda sorun yaşandığı için sanayiciler yurtdışından ithal ediyor. Çiftçi kazanmazsa ekim yapmıyor ve üretimden uzaklaştığı zaman geri dönmüyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı.” dedi.

‘Ekim alanları hızla azalıyor’

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da, uygulanan politikaların çiftçiyi buğday ekiminden vazgeçirdiğini söyledi.

Türkiye’de 2000 yılında 92 milyon, 2017 yılında ise 77 milyon dekar alanda buğday ekildiğini dile getiren Bağlamış, 2018’de buğday ekim alanının 72 milyon dekara düştüğünü ve üretimin de 20 milyon tona gerilediğini söyledi. Türkiye’nin buğday veriminin de dünyadaki standartların altında olduğunu kaydeden Recep Bağlamış, “Türkiye’nin hububat ihraç eder duruma gelmesi için çok fazla üretim yapması gerekiyor. Özellikle sulanmayan alanların sulu tarıma açılması ile üretimin artacağına inanıyoruz. Hububat ve özelinde buğdaydaki bu düzensiz gerilemelerde iklim değişikliği etkili oldu ancak ekim alanlarında süreklileşen gerilemenin nedenini girdi maliyetlerindeki yükselme” dedi.