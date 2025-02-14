Çiğ süte zam kapıda

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ocak ayına ilişkin çiğ süt üretim maliyetlerini ve tavsiye fiyatlarını açıkladı.

Verilere göre, soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti yüzde 4,6 artarak 20,50 TL/lt’ye yükseldi. Aralık ayında 19,60 TL olarak hesaplanan üretim maliyetinin, yeni yılda özellikle yem fiyatlarındaki artış ve asgarî ücret zammı nedeniyle yükseldiği belirtiliyor. Aynı zamanda, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) süt maliyeti eşdeğeri (sıcak süt) 19,00 TL/lt olarak hesaplandı, bu da önceki aya göre yüzde 5’lik bir artış anlamına geliyor. Ekonomim’de yer alan habere göre; TÜSEDAD, çiğ süt üretim maliyetlerindeki artışı değerlendirirken, Ocak ayında yem fiyatlarına gelen yüzde 6’lık zam ve asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın sektöre ciddi bir mali yük getirdiğini vurguladı. Haber Merkezi

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