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29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Dar gelirli için gidişat kötü

29 Ağustos 2024, Perşembe 13:22
AKP iktidarı derinleşen ekonomik krizi reddetse de vatandaş kötüye gidişin farkında. Hanehalkına göre enflasyon 1 yıl sonra bugünden de kötü olacak.

Prof. Yılmaz ‘‘Dar gelirli için gidişat kötüleşiyor’’ dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Yurttaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yine arttı. Mehmet Şimşek’in ekonomi programı, krizin ağırlığını yüklenmeye mecbur bırakılan vatandaşı ikna edemedi. TCMB’nin anketine göre, ağustosta piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi düştü. Beklenti 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine geldi. Üretim sektörlerini ifade eden reel sektör için de enflasyon beklentisinde de 1,2 puanlık düşüşe rağmen yüksek beklenti korunuyor. Reel sektör, enflasyonun 12 ay sonra yüzde 53,8 seviyesinde olmasını öngördü Hanehalkının enflasyon beklentisi ile piyasa katılımcıları arasında ise makas açılıyor. Yurttaşlar, enflasyonun 12 ay sonra azalmasını değil, artmasını bekliyor. Enflasyonun 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseleceği tahmin edildi. Birgün’de yer alan habere göre ekonomist Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “(Asgari ücrette) Ara zam olsaydı yurttaşın bütçesi bir nebze de olsa rahatlayacaktı. Bu durum hanehalkına belki önümüzdeki günlerde iyileşme olabileceğini düşündürebilirdi” dedi. “Durum gittikçe pesimist oluyor” diyen Yılmaz, “Yurttaşın şartları zordu, daha da zorlaştı. Özellikle dar gelirliler için gidişat kötü görünüyor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Yılmaz, hanehalkının enflasyon beklentilerinde iyileşme için şartı da açıkladı: “Enflasyon yüzde 2, hatta 1,5 seviyelerine inmeden hanehalkının beklentilerinde iyileşme olması olası görünmüyor.”

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