Emeğin düşmanı 'sen çalış ben yiyeyim' düzeni!

DÜNYA ÇAPINDA GERGİNLİKLERE YOL AÇAN 1 MAYISLARIN YILDÖNÜMÜNDE , EMEK SERMAYE BARIŞI İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLER KAYNAĞINI YİNE KUR’ÂNÎ REFERANSLARDA BULUYOR.

EMEK VE SERMAYE NASIL BARIŞIR?

Bedİüzzaman Hazretleri "işçi-işveren, emek-sermayesi çatışması" olarak adlandırılan gerilimlerin sebeblerini tahlil edip çözüm yolunu da 1 asır öncesinden gösteriyor. Emek ve sermayeyi barıştırmanın yolunu şöyle özetliyor: “Şu âlemin ihtilâli nedir?” “Sa’yin [emeğin] sermaye ile mücadelesidir.” “Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?” “Evet, vücub-u zekât [zekâtın farz kılınması] ve hurmet-i ribâ [faizin yasaklanması,] karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksek, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir.”

FAİZ SOSYAL YAPIYI TAHRİP EDİYOR

FAİZİN revaç bulması ve zekâtın verilmeyişinin toplumsal gerginliklere yol açtığını belirten Said Nursî, beşerî ihtilâllerin sebebini ve kötü ahlâkın beslendiği kaynağı iki kelime ile açıklar: "Birinci kelime: 'Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.' İkinci kelime: 'Sen çalış, ben yiyeyim.' Zor şartlarda çalışan işçi emeğinin karşılığını alamazken, faiz yoluyla sömürü düzenini devam ettirenlerin ise sosyal yapıyı tahrip ettiğini söyler.

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Risale-i Nur'dan: Emek ile sermaye nasıl barışır

- “Şu âlemin ihtilâli nedir?”

- “Sa’yin sermaye ile mücadelesidir.”

- “Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?”

- “Evet, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ, karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksek, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir.”

Eski Said Dönemi Eserleri, Rumuz, s. 369

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Bu devirde su-i istimalât o dereceye vardı ki bir sermayedar, kendi yerinde oturup bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde; bir bîçare amele, sabahtan akşama kadar tahte’l-arz madenlerde çalışıp kût-u lâyemut derecesinde on kuruşluk bir ücret kazanıyor. Şu hal, müthiş bir kin, bir iğbirar verdi ki avam tabakası havassa ilân-ı isyan etti. Şu asrın tabiriyle sosyalistlik, Bolşeviklik suretinde, evvel Rusya’yı zîr ü zeber edip geçen Harb-i Umumîden istifade ederek her yerde kök saldılar.

Mektubat, s. 431

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İşârâtü’l-İ’câz’da ispat edildiği gibi, bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi bir kelimedir.

Birinci kelime: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.”

İkinci kelime: “Sen çalış, ben yiyeyim.”

Evet, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir; ikinci kelime avâmı kine, hasede, mübarezeye sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi; şu asırda, sa’y, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi.

İşte medeniyet, bütün cemiyat-ı hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizâmâtıyla, beşerin o iki tabakasını musalâha edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur’ân, birinci kelimeyi esasından vücub-u zekât ile kal’ eder, tedavi eder; ikinci kelimenin esasını hurmet-i riba ile kal’ edip, tedavi eder. Evet, âyet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribaya “Yasaktır!” der. “Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız!” diyerek, insanlara ferman eder. Şakirdlerine, “Girmeyiniz!” emreder.

Sözler, s. 459-460

LUGATÇE:

ahlâk-ı seyyie: kötü ahlâk.

avam: alt tabaka, fakirler.

havas: üst tabaka, zenginler.

hurmet-i ribâ: faizin haram oluşu.

ihtilâlât-ı beşeriye: beşerdeki ihtilâller.

karz-ı hasen: güzel borç, faizsiz verilen borç.

kasr: saray.

muvâzene: denge.

mübâreze: çekişme, çarpışma.

riba: faiz.

sa'y: emek, gayret, çalışma.

şerâit-i sulhiye: barış şartları.

vücûb-u zekât: zekâtın farz olması.