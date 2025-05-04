Meyve tarımını soğuk musibeti vurdu

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Kırkgöz: “Ağaçlarda yüzde 100’e varan zararlar söz konusu. Meyvede rekolte ciddÎ anlamda düşecek” dedi.

Konya’da, tarım üreticilerinin temsilcileri, çiftçilerin yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya bölgesindeki son durumu şöyle anlattı: “Konya ovası çok büyük ova. Tarımın da başkenti diyebiliriz Konya için. Nisan ayına girmeden önce çok ciddî bir don afeti yaşadık Konya bölgesinde. Özellikle meyve tarımı yapan çiftçilerimizin de burada çok büyük bir zararı söz konusu oldu. Yüzde 100’lere varan ağaçlarda zararlar söz konusu. Bu sene meyvede Konya bölgesi rekoltesi çok ciddî anlamda da düşecek. Tabiî sadece Konya bölgesi değil, Konya’nın civarındaki illerde de meyvecilik yapılıyor. Elma, kiraz gibi önemli, katma değeri yüksek ürünlerin üretimleri gerçekleşiyordu. Bu sene Karaman bölgesinde ve Ereğli bölgesinde elma, Akşehir bölgesinde kirazımız maalesef yüzde 100’lere varan zarara yakalandı.

Konya - anka

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Dolu yağışı tarım alanlarını vurdu

Şanlıurfa’da yaşanan sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarındaki mahsullerde hasara neden oldu. Şanlıurfa’nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu yağışı fıstık, zeytin ve pamuk ekili alanlarda hasara neden oldu. Bozova’da 10, Hilvan’da 15, Halfeti’de ise 4 mahallede ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışından etkilendi.

Şanlıurfa - anka