Deprem sonrası arsa fiyatları tavan yaptı

23 Nisan’da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, başta Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Tekirdağ, Çorlu ve Marmara Ereğlisi olmak üzere birçok bölgede arsa ve tarla fiyatlarında hızlı bir yükseliş gözlemleniyor.

Ancak uzmanlar, bu talep artışının kötü niyetli kişilerin elinde fırsatçılığa dönüştüğüne dikkat çekerek vatandaşları uyardı: “İmara kapalı yerler, imar varmış gibi pazarlanıyor.” Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; bölgedeki gayrimenkul değerleri, özellikle de İstanbul çevresindeki yerleşim alanlarında önemli ölçüde artış gösterdi. Deprem öncesinde Silivri’de 450 metrekarelik imarlı bir arsa 2,5 milyon TL seviyesindeyken, bu rakam kısa sürede 4 milyon TL’ye yükseldi. Tekirdağ-Çorlu hattında ise imarsız bir arazinin değeri 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye kadar çıktı. Haber Merkezi

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