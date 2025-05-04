'Tarımda aracılar kazanıyor'

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın hal yasası ile perakende yasası gibi düzenleme gerektiren sorunlara iktidarın seyirci kaldığını belirterek, aracılık sistemini düzenlemeyerek süreci izlemekle yetindiklerini söyledi.

Çiftçi ve üreticinin girdi maliyetleri altında ezilirken, tüketicinin de rafa gelen ürünün fahiş fiyatıyla mağdur olduğuna dikkat çeken Gürer, çoğunlukla ürünlerin, üreticiden tüketiciye en az üç el değiştirerek ulaştığını belirtti. Doğrudan alım yapan büyük marketlerin, piyasada oluşan fiyatları esas aldığını ve bu durumun tüketiciyi mağdur ettiğini ifade etti. Gürer, “İşin esası, girdi maliyetlerinden başlayarak üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası bir kamucu yaklaşımla ele alınmadı. Girdi maliyetleri sübvanse edilmedi. Hal ve perakende yasası çıkarılmadı. Aracılık sistemi düzenlenmedi. İthalatçı ve tüccara bırakılan piyasada kooperatifçilik geliştirilmedi” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Kara - Ankara

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