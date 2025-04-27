Deprem çantası satışları katlandı, çadır siparişleri 5,5 kat arttı

İstanbul'da en büyüğü 6,2 şiddetinde olan depremlerin ardından online alışverişte, afet durumlarında kritik öneme sahip ürünlerin aranması ve satışı katlandı. E-ticarette en çok aranan ürün deprem çantası olurken, çadır siparişleri 5,5 kat arttı.

İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından büyük panik yaşayan ve artçılar sürerken evde kalmak istemeyen vatandaşların deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kendilerine lazım olabilecek ürünlere ilgisi, e-ticarette yoğun talep oluşmasına neden oldu.

Konuya ilişkin bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, deprem sonrası bazı ürünlere talebin arttığını söyledi.

​​​​​​​Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan süreci anımsatarak geçmiş kötü tecrübelerin etkisiyle İstanbul'da yaşanan depremin ardından PttAVM olarak hemen bir komite kurduklarını anlatan Çevikoğlu, söz konusu ürünlerde "fiyat kilidi" uyguladıklarını ve derhal hayata geçirdiklerini, bu sayede fahiş fiyat artışlarının önüne geçtiklerini belirtti.

Kötü niyetle olmasa da artan talep karşısında bazen fiyat artırma eğiliminin olabileceğini ve bunun önüne geçtiklerini dile getiren Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Perakendede bir dükkanda satılan ürünün fiyatını kontrol etmek zor ama online olunca kontrol etmemiz daha kolay oluyor. Pazar yerleri olarak bu konuda geçmişten tecrübeliyiz ve buna göre hareket ettik. İstanbul depreminin ardından çadır, batarya, yağmurluk, konserve gibi ürünlerde ciddi artışlar var. Bu ürünlerde depremin 1-2 gün öncesine göre yüzde 300-400'lere varan artışlar oldu. Bu süreçte tüketicilere her zaman güvenli alışverişi hatırlatmak istiyorum. Hangi siteden alışveriş yaptıklarına, sitenin adına mutlaka baksınlar, taklit sitelerden kaçınsınlar. Böyle zamanlarda insanlar biraz da hızlı alışveriş yapıyor, detaylar gözden kaçabiliyor. Tüketiciler mutlaka 'Güven Damgası' olan platformlardan alışveriş yapsınlar."

Çadır siparişleri 5,5 kat arttı

Hepsiburada'dan verilen bilgiye göre, 23-24 Nisan'da deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kritik öneme sahip ürünler en çok arananlar arasında yer aldı.

Bu dönemde afet sonrası talep gören ürünler arasında deprem çantası en çok aranılan ürün olurken, verilere göre çadır siparişleri 5,5 kat arttı, uyku tulumu siparişlerinde ise bir önceki güne göre 2,5 katlık yükseliş görüldü.