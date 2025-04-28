Palandöken: Kentsel dönüşümde esnafımız unutulmamalı

28 Nisan 2025, Pazartesi 02:57
İstanbul’da yaşanan deprem sonrası hız kazanması beklenen kentsel dönüşüm projelerinde esnafın unutulmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken kentsel dönüşüm gündemini değerlendirdi.
Palandöken: “Kentsel dönüşüm, aynı zamanda toplu konut projeleriyle birlikte ülkemizde gerçekten hızla ilerliyor. Ancak kentsel dönüşümlerde esnaf ihmal edilmemeli. Esnaf, o caddenin, o sokağın, o mahallenin ruhudur. Dolayısıyla esnafsız bir yer sadece betonlaşma olur. Esnafa ait dükkanların, ekonomideki arz-talep dengesine uygun şekilde, yine seçenek olarak sunulması gerekir. Hükümet kanadı tarafından da sıkça dile getirilen kentsel dönüşüm çalışmalarında esnaf unutulmamalı. Mahalle ve sokak kültürünün yaşaması çok önemli. Esnaf, oranın sigortasıdır. Kentsel dönüşümler inşa edilirken esnaf göz ardı edilmemeli. Esnaf dükkanları hem ekonomik açıdan, hem de rekabet ortamının oluşması açısından çok önemli.” dedi.
Ankara - Adnan Solmaz
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