Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirerek “Türkiye ikinci acı reçeteye hazır mı?” diye sordu.

Dayanacak gücümüz kalmadı

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, BBC Türkçe için kaleme aldığı yazısında, özellikle 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Demiralp, sürecin yıl sonu enflasyon beklentilerinde kötü senaryoyu tetiklediğine dikkat çektiği yazısında, Türkiye’nin ikinci acı reçete sürecine sürüklendiğini aktararak şunları ifade etti: “Yaklaşık bir ay önce, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası yaşanan siyasî gerilimin hemen ardından acil bir toplantı ile faiz koridorunun üst bandını 350 baz puan artıran Merkez Bankası, 17 Nisan’daki toplantısında politika faizini 3 puan artırarak Aralık sonrası başlatılan faiz indirimi döngüsüne ara vermiş olduğunu teyit etti.”

Tahmin edilenden daha kalıcı olacak

Demiralp, “Bu adım, yalnızca para politikasının yön değişikliğine değil, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla artan siyasî tansiyonun ve bu gerginliğin ekonomik etkilerinin tahmin edilenden daha kalıcı olacağına işaret ediyor. Merkez Bankası’nın son bir ayda iki seneye yakın sürede biriktirdiği 65 milyar dolara yakın olan swap hariç net rezervlerinin 50 milyar dolarını piyasaya sürdüğü tahmin ediliyor. Bu durum ekonomik güven kaybını ve artan dolarizasyonu çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Koç Üniversitesi çatısı altında hazırladığımız hane halkı enflasyon beklenti anketinde de bu eğilimi gözlemleyebiliyoruz. Yaklaşık 1600 kişinin katıldığı ankette katılımcılara sorduğumuz bir soru, önümüzdeki 12 aylık dönemde tasarruflarını ne şekilde değerlendirecekleri. (...) Geleneksel olarak Türkiye’de en popüler tasarruf araçlarından biri olan altına ilave olarak Nisan ayında döviz tercihindeki %13’lük artış dikkat çekici” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi