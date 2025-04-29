Yüksek faiz maliyetleri yükseltiyor

Yüksek faizler ve ek masraflar, reel sektörün finansman yükünü katladı. Şirketler artık borçlarını ödemekte zorlanıyor.

Dayanacak gücümüz kalmadı

Türkiye piyasalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan finansal dalgalanma ve Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, zaten sınırlı olan finansmana erişimi daha da zorlaştırdı.

Besfin CEO’su Ferda Besli, reel sektörün yaşadığı kredi sıkıntılarını ve faizlerdeki artışı EKONOMİ’ye değerlendirdi. Besli, “Şu anda reel sektör 2001 krizinden bu yana en yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya” dedi. Merkez Bankası verilerine göre şirketlerin ödediği kredi faizlerinin son yıllarda dramatik bir şekilde yükseldiğini kaydeden Besli, bugün kredi faizi %50-55 bandında olsa da, ek masraflar ve vergi yükleriyle birlikte şirketlerin kasasından çıkan toplam maliyetin %74’e ulaştığını vurguladı.

Reel sektör alarm veriyor

Bir yıl vadeli ve üç ayda bir faiz ödemeli bir kredi için gerçek maliyeti hesaplayan Besli, faiz, komisyonlar, BSMV ve efektif faiz farkı eklendiğinde, reel faiz yükünün çok ağırlaştığını söyledi. Besli, “Özellikle kredinin faiz ödemeleri ne kadar sık yapılırsa, şirketin kasasından çıkan nakit o kadar artıyor ve bu da maliyetleri yukarı çekiyor” dedi. Şirketlere önerilerde bulunan Besli, sermaye artışı yaparak kredi kullanımını azaltmayı, büyüme planlarını yeniden gözden geçirmeyi, verimliliği artırmayı, yeni yatırımlar için uygun maliyetli finansman bulunmadıkça beklemeyi ve atıl varlıkları nakde çevirmeyi tavsiye etti. Besli ayrıca, şirketlerin satış ve müşteri odaklı çalışarak maliyetlerini sıkı şekilde kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi