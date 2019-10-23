Devlet açığı AB sınırına yaklaştı

GENEL DEVLET AÇIĞININ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILAYA ORANI 2018 YILINDA YÜZDE 2,8 OLARAK TAHMİN EDİLDİ. AÇIK 105 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞİRKEN AB’NİN BELİRLEDİĞİ ORANA YAKLAŞTI.

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 2.8 olarak gerçekleşirken, toplam hesap 105 milyar 219 milyon lira açık verdi. Böylece, 2018 yılı için Maastricht kriterleri sağlanmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin ‘Devlet Hesapları’ verilerini açıkladı.

Buna göre, genel devlet açığının GSYH’ye oranı geçen yıl yüzde 2.8 olarak belirlendi. Dünya’nın aktardığı habere göre, Avrupa Birliği’ne (AB) aday ve üye ülkeler tarafından ESA 2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH’ye göre azamî yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2018 yılı için sağlandı. Genel devlet toplam harcamaları 2018 yılında 1 trilyon 303 milyar 69 milyon TL’ye ulaşırken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35’e yükseldi. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon TL’ye, gelirlerin GSYH içindeki payı ise yüzde 32,2’ye yükseldi.

***

Vergi gelirleri 1 trilyon TL’ye yaklaştı

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2018 yılında 955 milyar 924 milyon TL’ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2017 yılında % 47,8 iken 2018 yılında yüzde 44’e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı % 25,5’e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise % 30,5’e yükseldi.