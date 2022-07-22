Devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizi yıllık yüzde 15’ten yüzde 24'e, aylık yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e çıktı.

FAİZ İÇ BORCU GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ağustos 2021 sonunda 722 milyar TL olan iç borçlar için ödenecek faizlerin toplamı 2 trilyon 175 milyar TL’ oldu. Bu rakam Mart’ta 1 trilyon 743 milyar TL’ye çıkarak ilk kez iç borç stokunu aşmıştı.

BANKALARIN KÂR REKORU

Böylece, Hazine’nin halktan toplayacağı vergilerle ödeyeceği faiz yükü, 11 ayda 1 trilyon 453 milyar TL arttı. Bankaların net dönem kârı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400'ün üzerinde artarak 132.1 milyar TL'ye çıktı.

***

Devlet faiz yükseltti

Devletin alacaklarına uyguladığı ve “tecil faizi” olarak bilinen gecikme faizi yıllık yüzde 15’ten yüzde 24’e yükseltildi. Gecikme zammı oranı da aylık yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen karara göre, yıllık yüzde 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 24’e çıkarıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önceki gün yayımladığı verilere göre, 2021 yılı Ağustos ayı sonunda 722 milyar TL olan iç borçlar için ilerideki ödenecek faizlerin toplamı, 2 trilyon 175 milyar TL’ye yükseldi. Bu rakam Mart 2022’de 1 trilyon 743 milyar TL’ye yükselmiş ve ilk kez iç borç stokunu aşmıştı.

Vatandaşa yeni yük

Böylece, Hazine’nin vatandaşlardan toplayacağı vergilerle ödeyeceği faiz yükü, sadece 11 ayda 1 trilyon 453 milyar TL artmış oldu. Bankaların net dönem kârı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400’ün üzerinde artarak 132,1 milyar TL’ye yükselirken, bu olağan dışı artışta enflasyona endeksli tahvillerin rolü öne çıkmıştı.

Tebliğin yayınlanma tarihinden önce tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizi oranı uygulanacak.

İlgili kanuna göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecek.

Ankara - anka