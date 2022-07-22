"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Devlet faiz yükseltti

22 Temmuz 2022, Cuma 01:35
Devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizi yıllık yüzde 15’ten yüzde 24'e, aylık yüzde 1.6'dan yüzde 2.5'e çıktı.

FAİZ İÇ BORCU GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ağustos 2021 sonunda 722 milyar TL olan iç borçlar için ödenecek faizlerin toplamı 2 trilyon 175 milyar TL’ oldu. Bu rakam Mart’ta 1 trilyon 743 milyar TL’ye çıkarak ilk kez iç borç stokunu aşmıştı.

BANKALARIN KÂR REKORU

Böylece, Hazine’nin halktan toplayacağı vergilerle ödeyeceği faiz yükü, 11 ayda 1 trilyon 453 milyar TL arttı. Bankaların net dönem kârı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400'ün üzerinde artarak 132.1 milyar TL'ye çıktı.

***

Devlet faiz yükseltti

Devletin alacaklarına uyguladığı ve “tecil faizi” olarak bilinen gecikme faizi yıllık yüzde 15’ten yüzde 24’e yükseltildi. Gecikme zammı oranı da aylık yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen karara göre, yıllık yüzde 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 24’e çıkarıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önceki gün yayımladığı verilere göre, 2021 yılı Ağustos ayı sonunda 722 milyar TL olan iç borçlar için ilerideki ödenecek faizlerin toplamı, 2 trilyon 175 milyar TL’ye yükseldi. Bu rakam Mart 2022’de 1 trilyon 743 milyar TL’ye yükselmiş ve ilk kez iç borç stokunu aşmıştı.

Vatandaşa yeni yük

Böylece, Hazine’nin vatandaşlardan toplayacağı vergilerle ödeyeceği faiz yükü, sadece 11 ayda 1 trilyon 453 milyar TL artmış oldu. Bankaların net dönem kârı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400’ün üzerinde artarak 132,1 milyar TL’ye yükselirken, bu olağan dışı artışta enflasyona endeksli tahvillerin rolü öne çıkmıştı.

Tebliğin yayınlanma tarihinden önce tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizi oranı uygulanacak.

İlgili kanuna göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecek.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet faiz yükseltti

    İklim krizi alarm veriyor

    BTK eliyle herkes fişleniyor

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı

    Anız yakma, verimliliğin kaybolmasına neden oluyor

    Suriye ile de yeni bir süreç başlatılmalı

    "Su krizi milyonlarca Lübnanlıyı riske atıyor"

    Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da yapılacak

    Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    AB’nin gaz tüketimini azaltma talebine Atina karşı çıktı

    Joe Biden Kovid-19'a yakalandı

    Kremlin'den AB'ye yaptırım tepkisi

    Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu halen devam ediyor

    14 yıl önce yakalanan katil, dünyadaki cezasını Lahey'deki hapishanede çekiyor

    Bu meslekler YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alıyor

    Riskli bölgelerde orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022'ye kadar yasaklandı

    BM: Sudan - Mavi Nil'deki olaylardan derin endişe duyuyoruz

    'Rusya ve Ukrayna bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacak'

    Ödemesiz geçiş cezalarına ilişkin yeni dönem

    'Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98 oldu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz Mecliste nasıl karartıldı?
    Genel

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul ve Sakarya’da şiddetli zelzele
    Şükrü BULUT

    Türkiye’deki hayatı Materyalist Kemalistlere (mi?) bırakıyoruz?
    Genel

    BTK eliyle herkes fişleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Salih Aleyhisselam’ın meziyetleri
    Genel

    Devlet faiz yükseltti
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi -1
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin AB’ne girişini engellemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.