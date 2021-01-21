Domatesçiler sevindi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya’nın Türkiye’den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton arttırarak 250 bin tona yükseltmesinin sevindirici olduğunu bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye’nin 2020’de domates ihracatı yüzde 3 artarak 313 milyon 405 bin dolara çıkarken, en fazla domates ihracatının gerçekleştirildiği ülke Rusya’ya domates satışı, 2019’a göre yüzde 28 düşüşle, 82 milyon 29 bin dolardan 62 milyon 217 bin dolara geriledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, Rusya’nın Türkiye uyguladığı domates kotasının 250 bin tona çıktığı yönündeki açıklamasının ihracatçıları sevindirdiğini aktardı. AA

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