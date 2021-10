Döviz alım satımında kimlik zorunluluğu geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenini değiştirdi; Döviz alım ve satımlarında kimlik tesbiti zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan Döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlığın kararına göre döviz bürolaru müşterinin T. C. Kimlik Numarasını /Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kayıt etmek zorunda olacak. Bürolar gerçekleştirdikleri bütün işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını / Pasaport Numarasını ve /veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda.

KİMLİK KONTROLÜ YAPILACAK

Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları / Pasaport Numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusu şirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınacak. Söz konusu bilgiler, ilgisine göre düzenlenen belgeler üzerine kayıt edilecek.

Ankara - anka