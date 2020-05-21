DSÖ’den ikinci dalga ikazı

Dünya genelinde koronavirus vak’a sayısı 5 milyonu aşarken virüs sebebiyle 327 bin 748 kişi öldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, dünya genelinde ilk koronavirüs dalgasının ardından ikinci dalganın gelebileceğini belirterek, “İnsanlar, tehdidin geçmediğini anlamalı” dedi. Sputnik’deki habere göre Vujnovic, Rusya 24 televizyonuna açıklamasında, ülkeleri koronavirus kısıtlamalarını yumuşatma girişimlerine karşı iyi düşünmeleri konusunda ikaz etti. “İnsanların tehdidin geçmediğini, riskin geçmediğini anlaması çok önemli” diyen Vujnovic, DSÖ’nün, karantinada bulunmanın kolay olmadığını anladığını ama durumun kontrolden çıkmasının ölümlerin artmasına yol açabileceğini kaydetti.

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Çinli doktor: Virüs değişime uğruyor

Çinli doktor, virüsün değişime uğradığını ve vak’aları yakalamanın zorlaştığını açıkladı. Çin’in önde gelen acil tıp uzmanlarından Qui Haibo, koronavirus’ün ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni vakalarda, daha öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini dile getirdi. Qui, bu durumun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığının göstergesi olduğunu belirtti. Gazeteduvar’daki habere göre ülkenin güneyindeki vakalarla kuzeydoğudaki vak’aları kıyaslayan doktor Qui’ye göre virüs kuzeydoğudaki hastalarda daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor. Oysa Wuhan’daki hastalarda akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi diğer başka organların da zarar gördüğü belirtilmişti.