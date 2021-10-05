"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’i israf ediliyor

05 Ekim 2021, Salı
Avrupa Gıda Konseyi EUFIC’in 29 Eylül Dünya Gıda İsrafı Günü’ne dikkat çekmek amacıyla paylaştığı verilere göre; dünyada insanların tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor.

Recep Bozdağ - YALOVA

Dünyada yaklaşık 931 milyon ton gıda atığı üretiliyor. Bu atıkların yüzde 61’i evlerden, yüzde 26’sı restoranlardan ve yüzde 13’ü de perakende sektöründeki kullanımlardan oluşuyor. Avrupa Gıda Konseyi EUFIC’in 29 Eylül Dünya Gıda İsrafı Günü’ne dikkat çekmek amacıyla paylaştığı verilere göre; dünyada insanların tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Türkiye’de de Sabri Ülker Vakfı’nın üyesi olduğu kuruluş; gıda israfının tek başına, küresel sera gazı salınımının yaklaşık yüzde 8-10’unu oluşturduğuna dikkat çekiyor.

3 poşetten 1’i çöpe

“Gıda alış verişi yaptığınızda üç poşet dolusu yiyecek alıp bir tanesini hemen çöpe atıyor musunuz?” sorusuna dair cevapta, “İstatistiksel olarak, günümüzde gıdalara olan şey tam olarak budur. İnsan tüketimi için üretilen tüm gıdaların üçte biri atık haline gelmektedir. Yiyecekler israf edildiğinde, insan beslenmesine harcanan toprak, su ve yakıt kullanımı gibi gıdanın üretilmesine ve taşınmasına harcanan tüm kaynakları da amacını gerçekleştiremediği için boşa harcanıyor. Yiyecekler çöpe gittiğinde, aynı zamanda sera gazı salınımına da yol açıyor” deniliyor.

Üçüncü ülke!

Dünyada insan tüketimi için üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri kaybolmakta veya israf edilmektedir. Gıda israfı tek başına, küresel sera gazı salınımının yaklaşık yüzde 8-10’unu oluşturuyor. ‘Gıda israfı bir ülke olarak kabul edilirse’, sera gazı salınımında Çin ve ABD’den sonra dünyanın en büyük üçüncü ülkesi konumunda olurdu. Son verilere göre, dünyada yaklaşık 931 milyon ton gıda atığı üretiliyor. Bunun yüzde 61’i hanelerden, yüzde 26’sı yemek servisi yapan yerlerden ve yüzde 13’ü de perakende sektöründeki kullanımlarla meydana geliyor.

Avrupa’daki gıda atığının değeri 143 Milyar Euro 

Avrupa’da ise yılda yaklaşık 88 milyon ton gıda atığı üretiliyor. Bu kişi başı 174 kilogram atık veya 143 Milyar Euro’ya ya da 170 milyon ton CO2’ye eşit anlamına geliyor. Tahminler, Avrupa ülkelerinde her yıl üretilen 88 milyon ton gıda atığının yüzde 10’unun bir şekilde tarih etiketlemesiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 53’ü ‘tavsiye edilen tüketim tarihi’, yüzde 60’ı ‘son kullanma tarihi’ etiketinin anlamını bilmiyor.

Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi

    Dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’i israf ediliyor

    Filistinlilere siyonist tacizi tırmanıyor

    Dünya genelinde Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişilemiyor

    Adli Tıp Kurumu 28 Şubat komutanları hakkında rapor hazırladı

    Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 810 vaka 248 ölüm gözlemlendi

    'Pandemileri yaşamaya devam edeceğiz'

    Ormanların hızla içi boşaltılıyor

    Belçika'da tartışmalı 'pandemi yasası' yürürlüğe kondu

    Saray’dan gelen paralar vergi cennetinde

    Sudan’ın doğusunda tansiyon düşmüyor: İlaç, gıda ve yakıt krizi kapıda

    TÜİK % 19.58 diyor, ENAG % 44.70 dedi

    Üretici - market fiyat farkı 3 buçuk kata ulaştı

    Önce öğretmenlerin sorununu çözün

    Yanarak öldü

    Gürer: Maliyet artışını takmayın demek, zam yağmuruna işarettir

    İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

    En büyük hayali gerçekleşti

    MSB: Kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisine müdahale edildi

    İngiltere'deki akaryakıt krizinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın o sözleri ve Ayşe Özdoğan’a yapılan
    Ali FERŞADOĞLU

    “Helâllik” almayan zarar eder
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal uzlaşmanın temini amacıyla…
    Süleyman KÖSMENE

    Ruhun ömrü ne kadardır?
    Osman ZENGİN

    Saflar camilerde gevşetilirken...
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nın stratejik aklı ve duruşu
    Genel

    Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi
    Faruk ÇAKIR

    Meclise dilekçe yazmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.