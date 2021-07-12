E-ticaret kullanıcı sayısı 2,2 kat arttı

Pandeminin beraberinde getirdiği kısıtlamalar, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, tüketici alış veriş trendlerini de değiştirmiş durumda.

Bugünün dünya düzeni, alış veriş alışkanlıklarında da online ortamda devam ediyor. İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, 2021’nin ilk 6 aylık döneminde sitelerini 9,5 milyona yakın kullanıcının ziyaret ettiğini ve bu süreçte 81 milyondan fazla sayfa görüntülemesi elde ettiklerini belirtiyor. İncehesap.com, 2021’in ilk 6 ayında tüketici elektroniği alış veriş trendlerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, 2020-2021 ilk 6 aylık dönem kıyaslandığında, kadın ziyaretçilerin sayısı % 53 arttı. 35 yaş ve üzeri kullanıcıların sayısı 2,2 kat arttı. 35 yaş ve üze- rindeki kullanıcıların en çok ziyaret ettiği 5 kategori, sırasıyla hazır bilgisayar sistemleri, ekran kartları, klavyeler, cep telefonları ve notebooklar oldu. Kadınların en çok ziyaret ettiği 5 kategori ise, sırasıyla hazır bilgisayar sistemleri, klavyeler, ekran kartları, kulaklıklar ve cep telefonları oldu.