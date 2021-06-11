Ekmeğe yine zam gelebilir

Kuraklık sebebiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan rekolte düşüşünün ekmek fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, 200 gram ekmeğin bugünkü şartlarda dahi 2 lira 13 kuruşa mal edilerek maliyetinin altında satıldığını belirtirken tarımda teknolojiye geçilmemesi halinde ekmek fiyatlarının 4 liranın da üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Sözcü’nün haberine göre, Ataman, Şubat ayında uyarıda bulunduklarını, son olarak da buğday rekoltesinin 20.5 milyon tondan bu yıl 17.5 milyon tona düşeceğinin açıklandığını söyledi. Sadece Güneydoğu’da 2 milyon tona yakın buğday kaybı beklendiğini anlatan Ataman, şunları söyledi: “Şu anda bir çok yerde buğdaylar samanlık olarak toplanıyor. Buğday tarlaları hayvan yemine çevriliyor. Yem sanayicileri ekmeklik buğdayı yem ham maddesi olarak satın alıyor.”

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