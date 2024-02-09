Ekonomistler: Enflasyon hedefi tutmaz

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ilk toplantısında açıkladığı enflasyon tahminlerini değerlendiren ekonomistler, tahmininin çok iyimser olduğunu ve tutmayacağını belirttiler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve geldikten beş gün sonra düzenlediği enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36’da sabit tuttuklarını açıkladı. Tahmin aralığının üst noktası da yüzde 42’de tutuldu. Ancak ekonomistler tahmininin çok iyimser olduğunu ve tutmayacağını belirttiler. Son aylarda yıllık enflasyonun hızla yükselişe geçmesi, geçen yıl saptanan bu hedefin geçerliliğinin kalmadığı yorumlarına yol açmış, bunun üzerine gözler bugünkü toplantıda TCMB’nin bunu güncelleyip güncellemeyeceğine çevrilmişti. Başkan Karahan, toplantıda, tahminlerini değiştirmediklerini belirtirken, enflasyonun Mayıs’ta zirveye ulaştıktan sonra düşeceğini söyledi. Enflasyonla mücadelenin büyümeyi nasıl etkileyeceğine dair bir soruya verdiği cevapta ise Türkiye’deki büyümenin iç talep kaynaklı ve bu yüzden de sürdürülemez olduğunu da vurgulamıştı. Özellikle enflasyon tahminlerini yorumlayan ekonomistler ise özetle şunları kaydetti:

Çok iyimser

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, yıl sonu yüzde 36 hedefini tutturmanın zor olduğunu belirterek, “İlk çeyrekte aylık ortalama yüzde 4, Ocak hariç yüzde 3 çok iyimser tahmin. Mayıs sonrasında 3. ve 4. çeyrekte aylık ortalama yüzde 2,5 ve yüzde 1,5 beklentileri de iyimser. Bu ortalamaları tutturmak için para politikası mutlaka sıkı maliye politikası ile desteklenmeli” dedi. Ekonomist Serdar Pazı, açıklamanın ardından enflasyon tahminin yukarı revize edilmesi veya ek sıkılaşma sinyali verilmesi gerektiğini belirtti. Pazı, “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklenmez” dedi.

Soru işaretleri

Ekonomist Tuğba Özay ise yaptığı paylaşımda, “Mevcut risklere ve ek ücret/fiyat artışlarına dikkat çekildikten sonra enflasyon tahminlerinde revizyona gidilmemesi soru işaretleri bıraktı. Özellikle de önümüzde seçim döneminin olduğunu var saydığımızda bu tahminlerin gerçekleşme ihtimali neredeyse imkansıza yakın. Dolayısıyla burada bir revizyon gerekliydi ve daha sağlıklı olurdu.” dedi. Ekonomist Güldem Atabay, “Yerel seçimden sonra bütçe nedeniyle faiz artışı bekleyebiliriz/meliyiz” değerlendirmesini yaparken, ekonomist Oğuz Demir, “Eğer ana beklentileri fon girişi ve buna bağlı enflasyon düşüşü ise bu yönetim sisteminin önümüzdeki 4 yılda Türkiye’ye vaat edebileceği en düşük yıllık enflasyon yüzde 30 olur” dedi.