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13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Elektrik şirketlerinin yeni oyunu

13 Kasım 2021, Cumartesi 21:12
Elektrik şirketleri, artan maliyetler gerekçesiyle vatandaşlarla olan serbest tüketici anlaşmasını bozuyor.

Vatandaşlar tüketici hakem heyetine başvurarak iptalden kaynaklı bütün hak kayıplarını şirketlerden alabilir. gazeteduvar’ın haberine göre, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışın ekonomiye olumsuz etkileri sürüyor. Daha önce vatandaşlarla serbest tüketici sözleşmesi imzalayan elektrik dağıtım şirketleri artan maliyetleri gerekçe göstererek tüketicilerle olan sözleşmelerini iptal etmeye başladı. Tüketiciler serbest tüketici tarifesinde istediği şirketten elektrik alabiliyor ve bu yolla aylık yüzde 10-15 oranında tasarruf sağlayabiliyordu. Ancak şimdi anlaşmaları iptal edilen tüketiciler ulusal tarifeye geçmek zorunda kaldı. Bu da aylık faturaların daha da artmasına neden olacak. Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre ekim ayında 1 milyon 452 bin 312 olan serbest tüketici abone sayısı kasım başında yüzde 33.18’lik düşüş göstererek 970 bin 488’e geriledi.

Hukuk dışı

Dağıtım şirketlerinin bazı iskontolar ve promosyonlarla vatandaşları kendine çektiğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketici bu noktada aylık ödemesine bakıyor. Kendisine sunulan indirim imkânı gerçek ise şirketini değiştiriyor. Aylık ortalama 300 lira ödeyen bir vatandaş eğer bu faturayı 280 liraya düşürebilecekse tabi ki tercih hakkını kullanıyordu. Ancak şirketler daha sonra büyük bir maliyet artışı ile karşı karşıya kaldı ve anlaşmaları iptal etmeye başladı. Son günlerde çok sayıda tüketici aynı konudan şikayetçi” dedi. Şirketlerin bu tavrının tamamen hukuk dışı olduğunu belirten Ağaoğlu, “Elektrik şirketleri bir mektupla ya da mesajla ben bu sözleşmeden döndüm diyor. Bunu yapmaya hakları yok. Kesinlikle yapamazlar. Sözleşmeyi tek taraflı bozamazlar. Süresinden önce bozulan sözleşmeler için tazminat ödemek zorundalar” diye konuştu.

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