"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Emeklilerden tabutlu eylem

22 Ekim 2024, Salı
Emekliler, üzerinde “AKP sebep, emekliye tabut sonuçtur” yazılı bir tabutla Kartal Meydanı’nda eylem yaptı.

Ocak ayında yapılacak emekli maaş taban ücretinin yeni belirlenecek asgari ücretin yüzde 40 fazlası olmasını isteyen emekliler, iki bayramda verilen yardım parasının İkramiye olarak değiştirilmesini ve maaş tutarı oranına yükseltilmesini istedi. Emekliler, “Emekliye verilen ücret yaşam değil, ölüm ücretidir.  İktidara sesleniyoruz; Ocak ayında yapılacak emekli maaş taban ücretinin yeni belirlenecek asgari ücretinin yüzde 40 fazlası olmasını, emeklilere iki bayramda verilen yardım parasının ikramiye olarak değiştirilmesini ve maaş tutarı oranına yükseltilmesini, sağlıkta katkı payının kaldırılmasını ve emeklilerin sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını ivedilikle talep ediyoruz” dedi.

İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık sistemi çöktü

    Eğitim fakülteleri boşaldı

    Yoksulluk sınırı 64 bin TL’yi geçti

    Adl-i İlahî soracak hesabını

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğun polis koruması altında artarak devam ediyor!

    Orman yangınlarının dumanı binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor

    Değişmez maddelere dokunulabilir

    Emeklilerden tabutlu eylem

    Oy makineniz değiliz

    Sağlıksız sağlık sistemi

    Bu gidişle pamuk çiftçisi kalmaz

    Enflasyon hedefi yine saptı

    Şimdi de diyaliz çetesi

    Lübnan'da da büyük bir insani kriz kapıda!

    Trump’a gören Netanyahu iyi iş çıkarıyor

    İsrail’e dikenli tel ihracına devam

    Her 3 kişiden 1’i icralık

    İstanbul’da ekmek fiyatları semtlere göre değişiyor

    Gazze 380 gündür yoğun saldırı altında! Son 24 saatte 84 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sağlık da çetelere teslim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teselli edip sekînet veren duâlar
    Abdurrahman AYDIN

    İttihad-ı İslâm yakındır!
    Genel

    Adl-i İlahî soracak hesabını
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Fitne ve nifak”çılara ne yapmalı?
    Ahmet BATTAL

    Benokrasi ve demokrasi
    Cevher İLHAN

    “Yeni anayasa” kumpası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.