Emeklilerden tabutlu eylem

Emekliler, üzerinde “AKP sebep, emekliye tabut sonuçtur” yazılı bir tabutla Kartal Meydanı’nda eylem yaptı.

Ocak ayında yapılacak emekli maaş taban ücretinin yeni belirlenecek asgari ücretin yüzde 40 fazlası olmasını isteyen emekliler, iki bayramda verilen yardım parasının İkramiye olarak değiştirilmesini ve maaş tutarı oranına yükseltilmesini istedi. Emekliler, “Emekliye verilen ücret yaşam değil, ölüm ücretidir. İktidara sesleniyoruz; Ocak ayında yapılacak emekli maaş taban ücretinin yeni belirlenecek asgari ücretinin yüzde 40 fazlası olmasını, emeklilere iki bayramda verilen yardım parasının ikramiye olarak değiştirilmesini ve maaş tutarı oranına yükseltilmesini, sağlıkta katkı payının kaldırılmasını ve emeklilerin sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını ivedilikle talep ediyoruz” dedi. İstanbul - Anka

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