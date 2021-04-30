En az nakit desteği bizde

DİSK’in bu yılın Şubat ayında yayımladığı rapora göre, Türkiye, millÎ gelirine göre Covid-19 ile mücadeleye dünyada en az nakit desteği ayıran iki ülkeden biri.

Hükümetin tam kapanma kararı, insanlarda yılgınlığa yol açtı. Uzmanlara göre herkesin üzerinde son bir yılın yıpranmışlığı var. Diğer yandan tam kapanmanın oluşturacağı ekonomik zorluk ve yasakların uygulanmasında âdil davranılmaması da insanların tahammülünün azalmasına yol açtı.

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Araştırma Merkezi’nin bu yılın Şubat ayında yayımladığı rapora göre Türkiye, milli gelirine göre Covid-19 ile mücadeleye dünyada en az nakit desteği ayıran iki ülkeden biri.

Sadece % 11

Raporun IMF’ten derlediği 2020 verilerine göre Türkiye koronavirüs için nakit desteği olarak sadece 7,6 milyar dolar harcadı. Bu veri Türkiye ile aynı sınıfta yer alan gelişmekte olan ülke ekonomilerinden Arjantin’de 14,7 milyar dolar. Yine IMF verilerine göre Covid-19 için yapılan nakit harcama ve gelir desteklerinin toplam ekonomik desteklere oranı Türkiye’de sadece yüzde 11 oldu.

Bıkkınlık ve kısıtlanmışlık hissi

Bu arada, Klinik psikolog Ece Oral Albayrak, son bir yılda pandeminin getirdiği kayıp hissi, ekonomik şartlardaki daralma ve sosyalleşme ihtiyacının karşılanamamasıyla tahammülün azaldığını söylüyor. Albayrak, “Tolerans penceresi dediğimiz zor duygulara tahammül etmemizi sağlayan o aralık daraldı, o yüzden artık bıkkınlık ve kısıtlanmışlık hissi geliyor” diyor. Ayrıca, uzmanlara göre pandemi en ağır psikolojik etkisini ekonomik belirsizlik tarafında gösteriyor.