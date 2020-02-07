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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

En fazla asgarî ücretli Türkiye’de

07 Şubat 2020, Cuma 00:59
2010 yılı verilerine göre Avrupa’da asgarÎ ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye. 2014 verilerine göre ise kayıtlı işçilerin yüzde 40’dan fazlası asgarÎ ücretli.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre Türkiye’deki kayıtlı işçilerin yüzde 40’dan fazlası asgarî ücretle çalışıyor. 2010 yılı verilerine göre Avrupa’da asgarî ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye. Kayıt dışı çalışanlar ve asgarî ücret primi tanımı hesaba katıldığında Türkiye’deki oran yüzde 40’tan daha yüksek. Hükümet ise asgarî ücretle çalışan işçi sayısını açıklamıyor. Muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri de hükümet tarafından cevaplanmıyor. Türkiye’de asgarî ücretle çalışan kişi sayısı da dahil olmak üzere bu konudaki bütün bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tutuluyor. Ancak SGK asgarî ücretle çalışan işçi sayısını açıklamıyor. Türkiye’de asgarî ücretle çalışan işçi sayısına ilişkin en son bilgi 2014 yılına ait.

2014’te asgarÎ ücretle çalışan sayısı 4,97 milyon

24. Dönem MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e verdiği soru önergesine verilen cevaba göre 2014 Temmuz ayı itibariyle asgarî ücretle çalışan işçi sayısı 4 milyon 970 bin 737. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Temmuz 2014’te ülkede toplam kayıtlı işçi sayısı 12 milyon 287 bin 238. Bu da toplam kayıtlı işçi sayısının yüzde 40,45’inin asgarî ücret üzerinden çalıştığı anlamına geliyor.

Belçika’da yüzde 1,1

Türkiye bu alanda yüzde 42,9 ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında açık ara zirvede yer alıyor. Türkiye’ye en yakın ülke yüzde 19,2 ile Slovenya iken üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Portekiz bulunuyor. Belçika’da ise asgarî ücretle çalışan işçi oranı yüzde sıfır. Bu oran İspanya’da yüzde 1,1, Çekya’da yüzde 1,9 ve Macaristan’da yüzde 3,2. AB’nin büyük ülkeleri İngiltere’de ise yüzde 4,9 ve Fransa’da yüzde 8,3.

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