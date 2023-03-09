En ucuz Ramazan kolisi yüzde 131 zamlı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de piyasaya çıkmaya başladı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu.

Ekonomim gazetesinin haberine göre; gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, Ramazan kolilerine de yansıdı. Bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99.90 liradan satılırken, bu yıl 229.90 liradan satışa sunuldu. Yine geçen yıl en büyük ‘lüks’ Ramazan kolisinin fiyatı 289.90 lira iken, bu yıl yüzde 89.6 artış ile 549.90 liradan satışa sunuldu. Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler Ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar. Haber Merkezi

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