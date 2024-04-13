Enflasyon Mayıs’ta zirve yapacak

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomileri Raporu’nu yayımladı. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmelerde “Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi bekleniyor” denildi.

Karar’ın haberine göre Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. Dünya Bankası, ocak ayında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etmişti. Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının yurt içi talebi kısıtlamasının beklendiği aktarıldı. Bankanın raporunda, “Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor” değerlendirmesinde bulunuldu. Haber Merkezi

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