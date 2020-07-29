Enflasyon tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 7.4 olan yıl sonu enflasyon tahminini 1.5 puan yükselterek yüzde 8.9’a çıkardı.

Merkez Bankası Başkanı Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir” dedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara’da ‘Enflasyon Raporu 2020-3 bilgilendirme toplantısında sunum yaptı. Uysal’ın açıklamalarından başlıklar arasında, “-Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir. -Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir. -Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz. -Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz. - Parasal sıkılaştırma konusunda normalleşme sürecinin seyrine bağlı olarak karar alacağız. Şu an için hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok” ifadeleri yer aldı.

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