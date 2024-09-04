Enflasyonun kaynağı üst gelir grubu

İktisatçı Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, ağustos ayı enflasyon verileri ile ikinci çeyrekteki büyüme oranını değerlendirdi.

Çolak, “Enfasyonun kaynağı artık üst gelir grubu. Alt gelir grubu elinden geldiği kadar harcamalarını kıstı. Alt gelir grubunun kullandığı mal ve hizmetlerin fiyatları aşağı doğru iniyor ama üst gelir grubunun otel ve lokantaların fiyatları artıyor. Çünkü alt gelir grubunun lokantaya, otele, tatile gitme şansı yok. Üst gelir grubudur enflasyonu iteleyen. Mehmet Şimşek, Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını söyledi. Bu ücretlerle bile enflasyon oranını yüzde 50’nin altına düşüremiyorlarsa demek ki enflasyonun nedenini başka yerde aramak gerekiyor. Türkiye’de enflasyonun nedeni ne sıradan yurttaş ne de işçilerdir, enflasyonun nedeni üst gelir grubudur, devlettir, kâr geliri yüksek olanlardır” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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