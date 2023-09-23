Erzurum’da ucuz et kuyruğu

Et ve Süt Kurumu’nun Gez Mahallesi’ndeki şubenin önü her sabah yüzlerce kişi ile dolup taşıyor.

Çoğu kişi daha hava aydınlanmadan sıraya giriyor. Amaçları kilosu 180 liradan satılan etten alabilmek. Saat 06.30 itibariyle dahil olduğumuz et kuyruğu zaman ilerledikçe daha da uzuyor. Kuyrukta bekleyenlerin bir kısmı çekim yapılmasından rahatsız olsa da bazıları “Çeksin, halimizi göstersin, ayıptır” diyor. Sırada bekleyenlerin çoğunu emekliler oluşturuyor. Bir kilo kıyma yerine iki kilo kıyma alabilmek için birçoğu eşiyle birlikte gelmiş. Çocuklarıyla kuyruğa girenler de var. Biri şunları söylüyor: “Bizi bu hale koyanlar utansın. Acaba vicdanları rahat mı? Ben Mahallebaşı’nda taksicilik yapıyorum. Sabah işimi bırakmış geldim, bana iki kilo et verecekler diye burada kuyrukta bekliyorum. Allah belalarını versin.” Haber Merkezi

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