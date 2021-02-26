Esnafın bütün kredi borçları ertelenmeli

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, ESNAFIN KAMU VE ÖZEL BANKALARA OLAN İHTİYAÇ VEYA TİCARÎ KREDİLERİNİN ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Esnafın kamu ve özel bankalara olan ihtiyaç veya ticarî kredilerinin ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Esnafımız bankalardan aldığı ticarî kredi veya ihtiyaç kredilerinin ödemelerinde çok zorlanıyor ve hemen iş yerleri açılsa bile en az 2-3 yıl tüm kazancı bu borçların ödemesine gidecek. Tüm borçlarının ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı” dedi.

ESNAFIN EN AZ 3 YIL KAZANCI YALNIZCA BORÇLARA GİDECEK

Pandemi sebebiyle zor zamanlardan geçen esnafın iş yeri açıldığında kazancının uzun süre borçlara gideceğini hatırlatan Palandöken, “Pandemi sürecinde iş yeri tamamen kapalı olan, kısmî çalışan, fakat bu kez de kazancı olmayan binlerce esnafımız tam 1 yıldır zor zamanlardan geçiyor. Verilen desteklerde şartları sağlayamayan veya kredi çekerek bu zor günleri geçirmeye çalışan esnafımız şimdi umutla iş yerlerini açmayı bekliyor. Fakat iş yerini açtıktan sonra da en az 2-3 yıl çektiği ihtiyaç kredisi veya ticarî kredilerin borçlarını ödemek için çalışmış olacak. İş yeri açılmadan önce de açıldıktan sonra da bu borçları, diğer SGK primleri, vergi borçları, yapılandırma taksitleri gibi ödemeler hep üst üste geldi. Esnafımızın 31 Aralık 2020 öncesi dönemde TESKOMB aracılığı ile Halkbank’tan aldığı, 2021’in ilk 6 ayında taksit ödemesi gereken kredi borçları ertelenmişti. Diğer tüm kamu ve özel bankalar da bu rahatlatıcı kararı örnek alarak bu dönemde elini taşın altına koymalı. Ticarî krediler ve ihtiyaç kredileri ile birlikte tüm borçları 2022 yılına ertelemeli” diye belirtti.

Ankara - Ahmet Terzi