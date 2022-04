Ete de zam yolda

Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre son bir yılda süt yemi %138, besi yemi %160, karkas et maliyeti ise yüzde 87 arttı. Türkiye’de çok sayıda üreticinin süt üretmek yerine dişi hayvanlarını keserek kazanç sağlama yolunu seçtiği ve anaç hayvanları azalan Türkiye’nin kırmızı et stokunun da azaldığı belirtiliyor.

Kuyruk olmasın diye zam yapılmış

Et yüzde 48 zamlandı Türkiye’de etin serbest piyasadaki fiyatı ise 95-110 TL/kg aralığında seyrediyor. Uzmanlara göre dişi sığır sayısının azalması ve yüksek maliyetlerin üzerine bir de turizm sezonundaki talep artışı eklendiğinde, birkaç ay içerisinde et fiyatlarında yüzde 30-40 arasında zam bekleniyor. UKON verilerine göre, Türkiye’de karkas et kesim fiyatı 80-82 TL/kg iken bu rakam yurt dışı piyasalarda 5-6 Euro/kg aralığında seyrediyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası Çiftlik Kıyaslama Ağı verilerine göre, Türkiye’de hayvancılık yapma maliyeti dünya ortalamasından yüzde 23 daha fazla.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 367

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.