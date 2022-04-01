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2 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ete de zam yolda

01 Nisan 2022, Cuma 20:24
Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre son bir yılda süt yemi %138, besi yemi %160, karkas et maliyeti ise yüzde 87 arttı. Türkiye’de çok sayıda üreticinin süt üretmek yerine dişi hayvanlarını keserek kazanç sağlama yolunu seçtiği ve anaç hayvanları azalan Türkiye’nin kırmızı et stokunun da azaldığı belirtiliyor.

Kuyruk olmasın diye zam yapılmış
Et yüzde 48 zamlandı

 

Türkiye’de etin serbest piyasadaki fiyatı ise 95-110 TL/kg aralığında seyrediyor. Uzmanlara göre dişi sığır sayısının azalması ve yüksek maliyetlerin üzerine bir de turizm sezonundaki talep artışı eklendiğinde, birkaç ay içerisinde et fiyatlarında yüzde 30-40 arasında zam bekleniyor.

UKON verilerine göre, Türkiye’de karkas et kesim fiyatı 80-82 TL/kg iken bu rakam yurt dışı piyasalarda 5-6 Euro/kg aralığında seyrediyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası Çiftlik Kıyaslama Ağı verilerine göre, Türkiye’de hayvancılık yapma maliyeti dünya ortalamasından yüzde 23 daha fazla.”

Haber Merkezi

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