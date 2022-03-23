Kuyruk olmasın diye zam yapılmış

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Et ve Süt Kurumunun (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapması ile ilgili konuştu.

Uzun, piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Uzun, yapılan zamlarla ilgili olarak “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi” dedi. Haber Merkezi

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