Et yüzde 48 zamlandı

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.

Son zamla birlikte ESK’da sığır bonfilenin kilosu 154 liradan 228 liraya, sığır pirzolanın kilosu 103 liradan 152 liraya, sığır kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, sığır biftek-rostonun kilosu 79 lira 50 kuruştan 117 lira 50 kuruşa, sığır kuşbaşının kilosu ise 62 lira 50 kuruştan 92 liraya ve sığır kıymanın kilosu da 56 liradan 83 liraya çıktı. ESK’nın resmi internet sitesinde yayınlanan fiyat listesine göre 1 kilogram kıymanın fiyatı 56 TL’den 83 TL’ye çıktı. Kilogramı 62,5 TL olan kuşbaşı ise 92 TL’ye yükseldi. Vatandaşlar, zam sonrası ucuz et almak için ESK’nın satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.