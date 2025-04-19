Euroil, konkordato ilân etti

Türkiye’de çoğunluğu taşrada olmak üzere yaklaşık 100 akaryakıt istasyonu bulunan Euroil, konkordato ilan etti.
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin malî tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.
Türkiye’de 29 ilde istasyonu bulunan ve çoğunlukla taşra bölgelerinde hizmet veren Euroil, yaşadığı malî sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu.
Hâlihazırda yaklaşık 100 istasyona sahip olan şirket, aynı zamanda Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına dağıtım gerçekleştirmekte.
Haber Merkezi