Ev sahibi olmak kolaylaşmalı

Yeni yılda vatandaşların ev sahibi olmasının kolaylaşması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşların ev sahibi olması ve eldeki konut stokunun erimesi için 2019 yılının sonuna kadar devam eden konut satış teşvikleri yeni yılda da devam etmeli. Konut kredi faiz oranlarındaki indirime ek olarak tapu harcı ve KDV indirimleri bu yıl da devam ederse vatandaşlarımız ev sahibi olurken eldeki konut stoku da erimiş olur. Yeni yılda konut satışlarının istenilen seviyelere ulaşabilmesi için konut satış teşvikleri sürmeli. Öte yandan firmalar da elini taşın altına koyup konut fiyatlarını makul seviyede tutmalı” dedi.

KONUT FİYATLARI MAKUL SEVİYEDE TUTULMALI

Eldeki konut stokunun eritilmesi ve konut satışlarının istenilen seviyeye ulaşabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Mülk sahipleri ve firmalar da konut fiyatlarında makul oranlarda indirime giderse satışlar istenilen seviyeye ulaşabilir. Konut sektörünün canlanması beraberinde onlarca sektörün daha canlanmasına anlamına geliyor” şeklinde konuştu.