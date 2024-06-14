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14 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Ev satışları düşüyor

14 Haziran 2024, Cuma
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 azalışla 110 bin 588’e geriledi. Ocak-mayıs döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 465 bin 761’e düştü.

İstanbul, mayısta konut satışlarında 18 bin 814 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 9 bin 861 konut satışıyla Ankara, 6 bin 306 ile Antalya takip etti. Konut satışının en az olduğu iller ise 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari olarak sıralandı.

AA

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