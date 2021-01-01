Faizin en yüksek olduğu 9. ülkeyiz

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOĞU BANKA FAİZ İNDİRİMİNE GİDERKEN, DÜNYADA SADECE 3 ÜLKEDE FAİZ ARTTI. BUNLAR; DANİMARKA, GÜNEY SUDAN VE TÜRKİYE.

Merkez Bankası’nın faiz arttırması sonrası ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Paandemi döneminde çoğu banka faiz indirimine giderken, dünyada sadece 3 ülkede faiz arttı. Bunlar; Danimarka, Güney Sudan ve Türkiye. t24’ün haberine göre, Pandemi döneminde dünya genelinde merkez bankaları, ekonomileri canlandırmak için parasal genişlemeye gitti ve birçok ülkede faizler düşürüldü. Faizler, tarihi düşük seviyelere geriledi, birçok ülkede eksi faizler görüldü. Avrupa gibi faizin değişmediği ülkelerde ise faiz zaten sıfır ve eksi seviyelerde olduğu için yeni bir indirime gerek olmadı. Bu ülkeler, varlık alımları yoluyla parasal genişlemeye gitti. Türkiye, gelişen ülkeler liginde 2020’de faiz arttıran tek ülke oldu. Türkiye, dünyada faizin en yüksek olduğu 9. ülke konumunda bulunuyor.

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