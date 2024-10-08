Fakirlikte eşitlediler

Durmadan yağan zamlara rağmen asgari ücretlilere temmuzda ara zam yapmayan iktidar sonunda asgari ücretle en düşük emekli aylığını sefalette birleştirdi.

Sözcü’nün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaba göre, yıl başında 17 bin 2 lira yapılan asgari ücretin reel alım gücü ekim başı itibarıyla 12 bin 514 liraya düştü. Temmuzda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü de yerinde durmadı, 3 ayda bin 24 lira eriyerek 11 bin 476 TL’ye düştü.

Ücretlerdeki erime halkın inanmadığı TÜİK verileri yerine çarşı pazardaki gerçek fiyatlar üzerinden hesaplandığında çok daha büyük boyutlara ulaşıyor. Temmuzda 2 bin 500 lira ara zam yapılan en düşük emekli aylığı da 3 ay önce 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Ancak aradan geçen bu sürede enflasyon TÜİK’e göre yüzde 8.92 arttı. Dolayısıyla en düşük emekli aylığının alım gücü bin 24 lira azalarak 11 bin 476 liraya düştü. Temmuz zammından bu yana üniversite mezunu memurun maaşı 3 bin 486 lira eriyerek 42 bin 570 liradan 39 bin 84 liraya, öğretmenin maaşı da 41 bin 844 liradan 38 bin 417 liraya düştü. Hizmetli maaşında da 2 bin 986 lira erime oldu.

Haber Merkezi