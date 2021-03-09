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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

GAP bitse dünyayı besleriz

09 Mart 2021, Salı
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu ülkenin tarıma elverişli toprağı var. Çalışkan çiftçisi var. Bizim çiftçimiz dünyayı besleyecek ürün üretir. Sadece GAP’ı bitirmiş olsak dünyayı besleriz” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ithalata dayalı bir politika izleyen AKP iktidarının tarımı, yurtdışında birilerinin  dayatması ile belirlenen bir sistemi dönüştürdüğünü belirterek, “Çiftçi tarımdan uzaklaştırılıyor, ekim alanları daralıyor. Tarımsal ürünlerin yanı sıra tohum, ilâç, gübre ve yem ithal. İthale bağlı tarım politikası sürdürülemez. Böyle giderse ithal edecek ürün de bulamayabiliriz” dedi. 

Yemin bile ithal edildiği ülkemizde Tarım Bakanı’nın çıkıp, Türkiye’nin ihracatçı bir ülke olduğunu savunmasını düşündürücü olarak değerlendiren Gürer, “Buğday, arpa, hububat, soya, yem, mısır, ay çiçeği, ham yağ ithal ediyoruz. Mercimeğin ana vatanı Türkiye, ama Kanada’dan mercimek getiriyoruz. Ülkenin geldiği bu durum insanın içini acıtıyor. Bu ülkenin tarıma elverişli toprağı var. Çalışkan çiftçisi var. Bu insanlara destek sağlansa, bizim çiftçimiz dünyayı besleyecek ürün üretir. Sadece GAP’ı bitirmiş olsak dünyayı besleriz” şeklinde konuştu. 

AKP tarımı çökertti

Üreticilerin yaşadığı mağduriyet, artan girdi maliyetleri, toplulaştırmada yaşanan sorunlar, çiftçi borçları ve ürünü elinde kalan üreticilerin beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan Gürer, ülkemizde tarımın millî savunma ve millî eğitim kadar stratejik bir alan olduğuna işaret etti. Tarımda büyük sıkıntıların yaşandığına vurgu yapan Gürer, “Çiftçilerin ürünleri değer bulmuyor ancak ne yazık ki üretici de pahalıya ürün almak zorunda kalıyor. Bu konuda siyasi iktidarın bir düzenleme yapması gerekiyor, ama AKP iktidarı 18 yıldır uyguladığı yanlış tarım politikasıyla, Türkiye’de tarımı çökertti. Tarımla ilgili sorunlar kat kat arttı. İktidarın çiftçi ve besici açısından ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik  yeterli bir çabası bile yok” diye konuştu.  

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