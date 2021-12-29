Gazeteci maaşları da eridi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazetecilerin ekonomik krizden ciddî ölçüde zarar gördüğüne dikkat çekerek “Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz medyada çalışan meslektaşlarımızı da ağır bir biçimde etkilemiştir. Siyasî ve ekonomik baskıyla kapatılan yüzlerce yayın organında, 12 bine yakın gazetecinin işsiz kaldığı bir ortamda çalışan gazeteciler de yoksulluk seviyesindeki maaşlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Kariyer.net 2021 Ocak ayı için medya sektöründe en yüksek muhabir maaşını 8 bin 410 TL en düşüğünü ise 2 bin 820 TL, ortalama ücreti de 4 bin 110 TL olarak belirlemiştir. Muhabirlerden bazıları şunları söyledi: Erkek (39): 22 yıldır çalışıyorum, asgarî ücretin 1,5 katı alıyorum. Kadın (47): Bekâr anneyim. 28 yıldır gazetecilik yapıyorum. Emekli maaşım ve çalıştığım kurumdan aldığım maaş ile birlikte elime geçen 8 bin TL Erkek (31): Dört buçuk yıldır muhabir olarak çalışıyorum. 5 bin TL maaşım. Kadın (33): Yedi yıldır muhabirlik yapıyorum ve aldığım maaş 3 bin 700 TL.

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