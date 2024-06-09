Gelinlik denemek ücretli olacak

Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açılırken, Ankara’da gelinlik denemesi artık ücretli olacak. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

NTV’den Şevval Yiğit’in haberine göre kararın gerekçelerinden biri, gelinliklerin, evleneceği için denemeye gelenlerin yanı sıra tamamen merakı için deneyenler nedeniyle deforme olması. Bazı esnafın bu uygulamanın doğru olduğunu, bazılarının ise müşteri kaybından endişe duyduğu belirtildi. Öte yandan, ücretli olarak denenen gelinliğin satın alınması durumunda, söz konusu para fiyattan düşülecek. Haber Merkezi

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