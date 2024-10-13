Gelir uçurumu 14.5 kat büyüdü

Türkiye’de en yüksek gelir elde eden %10’un, en düşük gelir elde eden %10’a oranı 2023 yılında 14,5 kata yükseldi.

Kemer sıkma politikalarının yükünü en çok orta direk hissedecek. Ekonomim.com’daki habere göre gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen Gini kat sayısı (0’a yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eder) 2023 yılında 0,42’ye yükseldi (Gelir dağılımı grafiğindeki kırmızı çizgi). Bu oran, TÜİK tarafından verilerin açıklandığı 2006 yılından bu yana açıklanan en kötü gelir dağılımı oldu. Gelir adaletsizliği açısından bakılan bir başka veri de en zenginin gelirden aldığı payın en yoksula göre oranıdır. Türkiye’de en yüksek gelir elde eden %10’un, en düşük gelir elde eden %10’a oranı 2023 yılında 14,5 kata yükseldi (Grafik 1’de siyah ile gösterilen P90/P10 verisi). Bu veri de—COVID yılı hariç—en kötü gelir dağılımı istatistiği olarak ekonomi tarihimize geçmiş oldu.

VERİLENLER ENFLASYONLA GERİ ALINDI

Gelir dağılımındaki bozulma; 2023 yılı başında, genel seçimlerin de etkisiyle, asgari ücrete, kamu personeline ve emekli aylıklarına yapılan yüksek zamlara, EYT ile 2 milyon üzerindeki çalışanın kıdem ve emekli aylıklarıyla artan ek gelire kavuşmasına, doğalgaz faturalarının kamu tarafından karşılanmasına, ötelenen idari fiyat artışlarına rağmen yaşandı. Bu da popülist politikalarla verilenlerin enflasyon ile fazlasıyla geri alındığının net bir göstergesi oldu.