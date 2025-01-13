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13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Gelir ve vergi adaleti istiyoruz

13 Ocak 2025, Pazartesi 19:22
Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “2024’te yaşadığımız geçim sıkıntısını 2025’de yaşamak istemiyoruz. Vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 2024 yılının asgarî ücretlinin, işçinin, emeklilerin, çiftçinin geçinmekte zorlandığı bir yıl olduğunu belirterek, “2024’te yaşadığımız geçim sıkıntısını 2025’de yaşamak istemiyoruz. Gelir adaleti sağlanmadığı gibi vergi adaleti de sağlanabilmiş değil. Vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz” dedi.

Sendika genel merkezinde gazetecilerle buluşan ve işçinin maaşının yıl sonunda yolunmuş kuşa döndüğünü belirten Aslan, “Maaşın her 100 lirasının en az 35 lirası vergiye gidiyor. Duruma göre bu bazen yüzde 50-55 liraya kadar yükseliyor. Hiç gecikmeden vergi yükümüzü düşürün. Vergide adil, makul ve insaflı olunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İŞÇİ HARCADIĞINI GİDER OLARAK GÖSTEREMİYOR

Sermaye kazancı elde edenlerin araçlarına aldıkları yakıtı gider olarak gösterebilmesine rağmen, işçinin aldığı yakıtı da, ekmediği, şekeri de çocuğunun eğitim maliyetini de vergi matrahından düşemediğini dile getiren Settar Aslan, “Beklentimiz belli. Ya orana yüzde 15’de sabitleyin. Ya emek giderleri için yüze 15 dilimdeki matrahı hatırı sayılır düzeyde yükseltin. Ya da işçilerinde maaşlarından emsal düzeyde kamu görevlisi maaşlarına benzer istisna muafiyeti sağlayın” dedi.

DEVLET TÜCCAR DEĞİLDİR

Aslan şunları söyledi: “Harçları, vergileri, mal ve hizmet artışlarını geçmiş yıla göre hesaplayıp, kamu işçisinin maaşını gelecek yılın enflasyonuna göre belirlemek, tüccar kurnazlığı yapmaktır. Devlet, tüccarlığı da kurnazlığı da itibar etmez. Çünkü devlet kurnaz olmakta değil adil olmakla yükümlüdür. Enflasyon kadar artış sıfır artıştır. Enflasyon farkı verilen her durum, maaşın enflasyon karşısında eridiğinin itirafıdır. Sadece maaş ve ücretlere oran artışı yapmak da yetmez. Ülkenin güçlenmesinden, ekonominin büyümesinden, millî gelirin yükselmesinden de pay vermek gerekir.”

ANKARA - MEHMET KARA

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