Geniş tanımlı işsizlik % 24,5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında dar tanımlı işsizlik yüzde 8,7, geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 24,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde7,3 iken kadınlarda yüzde11,3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. AA

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