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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Gerçek enflasyon TÜİK’in 3 katı

05 Nisan 2021, Pazartesi 17:30
ENA GRUP’UN 28 ŞUBAT-31 MART ARASINDAKİ GÜNLÜK FİYAT DEĞİŞİMLERİNE GÖRE YAPTIĞI HESAPLAMAYA GÖRE; FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 3,36 ARTTI. TÜİK BU ORANI YÜZDE 1,06 OLARAK HESAPLADI. ARADAKİ FARK ÜÇ KATINDAN BİLE FAZLA.

Enflasyon Araştırma grubu ENAG’a göre; Eylül 2020 - Mart 2021 döneminde, E-TÜFE yüzde 27.89 oranında arttı. TÜİK’in açıkladığı aylık yüzde 1,06 olan enflasyon rakamı ENAG verilerinde yüzde 3,36 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), Mart ayı enf- lasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı resmî verilerle, akademisyen ve ekonomistlerin yaptığı enflasyon hesaplaması arasında büyük fark olduğu ortaya çıktı. ENAGrup’un 28 Şubat-31 Mart arasındaki günlük fiyat değişimlerine göre yaptığı hesaplamaya göre; fiyat endeksi yüzde 3,36 arttı. TÜİK bu oranı yüzde 1,06 olarak hesapladı. Aradaki fark üç katından bile fazla. ENAG’a göre, Eylül 2020 - Mart 2021 dönemi enflasyonu ise yüzde 27.89 oldu.

TÜİK İLE FARK AÇILDI

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş eksi yüzde 1,86 ile lokanta ve oteller; en fazla yükseliş ise yüzde 17,82 ile haberleşme kaleminde gerçekleşti. ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre ise aylık en fazla düşüş yaşanan grup eksi yüzde 4,79 ile tuz, baharat, soslar; en fazla yükseliş görülen grupsa yüzde 17,82 ile telefon ve internet ücretleri ürün grubunda oldu.

İstanbul- anka

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İki yıl sonra 16’nın üstünde

ENFLASYON, İKİ YIL ARADAN SONRA İLK DEFA YÜZDE 16’YI AŞMIŞ OLDU.TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK YÜZDE 16,19, AYLIK YÜZDE 1,08 ARTTI.

Tüketİcİ fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 16,19, aylık yüzde 1,08 arttı. Beklentilerin üzerindeki artışla enflasyon, iki yıl aradan sonra ilk defa yüzde 16’yı aşmış oldu.  Türkiye’de Mart ayında TÜFE aylık beklentisi yüzde 1,04, yıllık beklenti ise yüzde 16,14’tü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, TÜFE’de Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

İstanbul - aa

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