Gıda enflasyonu dünyada düştü, bizde yüzde 45 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre ağustosta küresel gıda fiyatlarında aylık bazda büyük bir değişim yaşanmazken yıllık bazda yüzde 1,1 düşüş kaydedildi.

Türkiye’de ise küreselden farklı olarak aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez negatif olsa da yıllık bazda yüzde 44,88 artış kaydedilmişti. Ağustos ayındaki gıda fiyatları endeksi, temmuzdaki seviyenin yüzde 0,3, bir önceki yılki seviyenin yüzde 1,1 altında bulunuyor.

Gıda fiyatları ayrıca 2022’deki 160,3 puanlık zirve seviyenin ise yüzde 24,7 altında bulunuyor. Dünya gıda fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşıyla Mart 2022’de gördüğü tarihi zirveden düşüşünü sürdürmesiyle, bu yıl şubat ayında son üç yılın dip seviyesini görmüştü.

TÜRKİYE’DE GIDA FİYATLARI

Türkiye’de ise Türk-İş verilerine göre, ağustosta mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,19, 12 aylık yüzde 57,99, yıllık ortalama yüzde 77,66 olarak hesaplandı. Sekiz aylık değişim oranı yüzde 33,53 oldu. TÜİK verilerine göre ise ağustos ayında aylık gıda fiyatları Türkiye’de yüzde 1,1 geriledi. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 44,88 oldu.